Общая явка избирателей составила 76,6%. По состоянию на 6:00 27 сентября голоса подсчитали во всех 299 округах.

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Результаты выборов в Германии

Победу, как свидетельствуют подсчеты, получила Социал-демократическая партия (SPD) – 25,7% голосов.

На втором месте – Христианско-демократический союз (CDU) – 18,9%.

"Зеленые" получили 14,8% голосов, "Свободная демократическая партия" (FDP) – 11,5%, "Альтернатива для Германии" (AfD) – 10,3%.



Результаты выборов в Бундестаг / Скриншот

Как распределят места в Бундестаге

Бундестаг состоит из 598 депутатов, с учетом отклонений, вызванных процедурой расчета. Новоизбранный парламент Германии будет состоять из 735 депутатов. При том, что прошлый Бундестаг, после выборов в 2017 году, состоял из 709 депутатов. Следовательно, количество депутатов от начальной цифры вырастет на 137.

Социал-демократическая партия (SPD) – 206 депутатов;

Христианско-демократический союз (CDU) – 151 депутат;

"Зеленые" – 118 депутатов;

"Свободная демократическая партия" (FDP) – 92 депутата;

"Альтернатива для Германии" (AfD) – 83 депутата;

Христианский социальный союз – 45 депутатов;

"Партия левых" – 39 депутатов;

"Ассоциация избирателей Южного Шлезвига" – 1 депутат.

Федеральный избирательный комитет определит и объявит окончательный официальный результат выборов в пятницу, 15 октября 2021 года, на открытой сессии в Бундестаге в Берлине.

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