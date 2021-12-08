На этом посту Олаф Шольц сменил Ангелу Меркель, которая возглавляла правительство страны 16 лет. Лидер Социал-демократической партии начал свой четырехлетний срок на новой должности.

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Что известно о Олафе Шольце

В большой политике новоизбранный немецкий канцлер уже более 20 лет – в 1998 году он впервые стал депутатом бундестага. Вместе с тем, политик строил успешную карьеру в рядах социал-демократической партии.

В 2007 году вошел в правительство первой каденции Ангелы Меркель как министр труда и общественных дел. В 2011 году одержал победу на местных выборах и стал бургомистром Гамбурга. На этом посту Олаф Шольц был до 2018 года, пока добровольно не ушел в отставку.

После этого он вновь вернулся в правительство Ангелы Меркель на пост вице-канцлера и министра финансов Германии.

На выборах в бундестаг осенью 2021 года Социал-демократическая партия одержала победу – 25,7% голосов. Таким образом Олаф Шольц получил право занять должность канцлера.

Смена власти в Германии

26 сентября 2021 года в Германии состоялись выборы в бундестаг. Тогдашняя канцлер Ангела Меркель еще накануне выборов заявила, что не будет баллотироваться на новую каденцию.

Блок ХДС / ХСС, который много лет был у власти в Германии, занял второе место с рекордно низким показателем – 24,1%.

Победители выборов – социал-демократы – сформировали коалицию, которую уже назвали "светофорной" – с партией "зеленых" и свободными демократами. Христианско-демократический блок оставили за бортом коалиции.

Ангела Меркель 2 декабря торжественно покинула пост канцлера, который занимала 16 лет.

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