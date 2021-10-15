Кандидат на пост канцлера от СДПГ Олаф Шольц объявил о заключении договорного документа на 12 страниц, над которым работают три партии. Он включает, среди прочего, отказ от увеличения налогов и инвестиции в охрану климата.

Кстати После провальных выборов: партия Меркель сменит руководство

Коалиция без ХДС Меркель

Документ, который согласовали руководители партий, подписали 15 октября. В дальнейшем по его основным тезисам политсилы хотят продолжить переговоры по формированию нового правительства. Как понятно из состава партий, которые дали старт переговорам, за бортом остался Христианско-демократический союз Ангелы Меркель.

Решения лидеров партий еще должны утвердить их руководящие органы. Если получат согласование, то начнутся непосредственно переговоры, которые могут занять несколько недель.

Мы согласовали документ, это очень хороший результат, и мы можем рекомендовать начать переговоры,

– заявил Олаф Шольц.

Лидер "Зеленых" Анналена Бербок подтвердила, что сейчас есть возможность предложить партиям коалиционные переговоры. Она подчеркнула, что партии могут открыто говорить о расхождениях во взглядах и находить общее.

Глава либералов Кристиан Линднер подчеркнул, что три такие разные партии могут согласиться по основным вопросам и вместе руководить страной. Это мол, революционная смесь во взглядах, которая может внедрить новые амбициозные планы.

Результаты боров в Германии: главное