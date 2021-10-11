Такими планами поделился генеральный секретарь ХДС Пауль Земяк. Совместное решение о переизбрании федерального правления партии единогласно приняли 11 октября.

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Однако неизвестно, когда точно состоится съезд, и каким образом переизберут руководство. Это решат 30 октября – после встречи глав районных отделений партии. Предварительно партийный съезд могут запланировать на декабрь 2021 года или январь 2022 года.

Что еще будут делать на съезде

По словам Земяка, он понимает "разочарование и гнев" политиков, которые, несмотря на потраченные силы на предвыборную кампанию, не прошли в Бундестаг. Секретарь сообщил, что на съезде проанализируют ошибки кампании.

Лидер партии Армин Лашет ранее заявлял, что готов уйти в отставку.

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