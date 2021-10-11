Такими планами поділився генеральний секретар ХДС Пауль Земяк. Спільне рішення про переобрання федерального правління партії одноголосно ухвалили 11 жовтня.
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Однак невідомо, коли точно відбудеться з'їзд і у який спосіб переоберуть керівництво. Це вирішать 30 жовтня – після зустрічі голів районних осередків партії. Попередньо партійний з'їзд можуть запланувати на грудень 2021 року чи січень 2022 року.
Що ще робитимуть на з'їзді
За словами Земяка, він розуміє "розчарування і гнів" політиків, які попри витрачені сили на передвиборчу кампанію, не пройшли до Бундестагу. Секретар повідомив, що на з'їзді проаналізують помилки кампанії.
Лідер партії Армін Лашет раніше заявляв, що готовий піти у відставку.
Вибори у Німеччині: що відомо
- ХДС 26 вересня поступився Соціал-демократичній партії Німеччини на парламентських виборах.
- Партія зайняла 2 місце. Вона набрала 24,1% на федеральних виборах, а Соціал-демократична – 25,7%.
- Канцлерка Ангела Меркель, яка перебуває на посаді 4 термін, не брала участі у виборах.