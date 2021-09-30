Обговорення коаліцій після виборів у Німеччині
Консультації у розширеному форматі відбудуться 1 жовтня. Про це заявив генеральний секретар ВДП Фолькер Віссінг.
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За його словами, у зустрічі братимуть участь члени президії. Вони детально обговорять низку програмних питань.
Після цього ліберали проведуть перші попередні переговори з двома найбільшими партіями:
- 2 жовтня – з консервативним блоком ХДС/ХСС,
- 3 жовтня – з керівництвом "Соціал-демократичної партії".
Віссінг зазначив, що пропозицію почати попередні переговори ліберали отримали і від консерваторів, і від соціал-демократів. У відповідь політсила прийняла обидві пропозиції. Водночас генсек додав, що найкращою для його партії як є коаліція у складі ХДС/ХСС, ВДП та "Зелених".
Тим часом співголова "Зелених" Анналена Бербок повідомила про проведення увечері 3 жовтня попередньої зустрічі з СДПН. Крім того, ХДС/ХСС запросив її партію на переговори наступного тижня.
Меркель привітала суперника своєї партії з перемогою
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель привітала лідера Соціал-демократичної партії Олафа Шольца з перемогою на федеральних виборах. Глава ХСС Маркус Зедер також привітав Шольца з першим місцем соціал-демократів.