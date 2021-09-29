Про це заявив лідер Християнсько-соціального союзу – молодшого партнера ХДС Маркус Зьодер.

Важливо Результати виборів у Німеччині: хто потрапить у Бундестаг

Він також назвав результати блоку ХДС/ХСС на федеральних виборах "важкою поразкою".

"Олаф Шольц зараз має кращі шанси стати канцлером, це очевидно", – сказав Зьодер.

Водночас він зазначив, що є "невелика можливість" того, що соціал-демократам не вдасться сформувати коаліцію із "зеленими" і вільними демократами. У такому випадку ХДС/ХСС готові створювати коаліцію з цими двома партіями.

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Водночас блок ХДС/ХСС не втрачає надії створити свою коаліцію із "зеленими" і вільними демократами. Самі "зелені" і ліберали поки не визначилися, з ким вони готові створити коаліцію.

Як розподілилися місця у Бундестазі

  • 206 місць отримали соціал-демократи;
  • 196 – ХДС/ХСС;
  • 118 – партія зелених;
  • 92 – Вільні демократи;
  • 83 – Альтернатива для Німеччини;
  • 39 – Ліва партія.