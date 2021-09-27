Для цього партія канцлерки Німеччини Ангели Меркель планує залучити "зелених" і Вільну демократичну партію.

Важливо Новий уряд Німеччини формуватимуть без партії Меркель

Керівництво Християнсько-демократичного союзу виступає за формування так званої коаліції Ямайка. Заступниця голови ХДС Юлія Клекнер висловилася за "серйозні попередні консультації" із "зеленими" та Вільною демократичною партією. У такому варіанті вона бачить можливість створити стабільний уряд.

Чи підтримають ці партії створення коаліції

Самі "зелені" і ліберали поки не визначилися, з ким вони готові створити коаліцію. За словами члена президії ВДП Марко Бушмана, переговори між ними про можливі компроміси та інтереси ще не почалися.

Цікаво! Коаліцію із "зеленими" та Вільною демократичною партією хочуть створити та соціал-демократи. Водночас вони твердо відмовляються об'єднуватися із партією Меркель.

Вибори до Бундестагу: головне

Участь у цьогорічних виборах до Бундестагу взяла рекордна кількість партій – одразу 47. Волевиявлення відбулося 26 вересня.

Голосувати могли понад 60 мільйонів німців. Частина з них віддали голоси поштою, так вчинила й Ангела Меркель.

Після парламентських виборів країна отримає нового канцлера замість Меркель, яка очолювала німецький уряд майже 16 років.

Перемогу, як свідчать підрахунки, здобула Соціал-демократична партія (SPD) – 25,7% голосів. На другому місці – Християнсько-демократичний союз (CDU) – 18,9%.



Результати виборів у Бундестаг / Скриншот із сайту Der bundeswahlleiter