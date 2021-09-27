Для этого партия канцлера Германии Ангелы Меркель планирует привлечь "зеленых" и Свободную демократическую партию.
Важно Новое правительство Германии будут формировать без партии Меркель
Руководство Христианско-демократического союза выступает за формирование так называемой коалиции Ямайка. Заместитель председателя ХДС Юлия Клекнер высказалась за "серьезные предварительные консультации" с "зелеными" и Свободной демократической партией. В таком варианте она видит возможность создать стабильное правительство.
Поддержат ли эти партии создание коалиции
Сами "зеленые" и либералы пока не определились, с кем они готовы создать коалицию. По словам члена президиума СвДП Марко Бушмана, переговоры между ними о возможных компромиссах и интересах еще не начались.
Выборы в Бундестаг: главное
- Участие в нынешних выборах в Бундестаг принчло рекордное количество партий – сразу 47. Волеизъявление состоялось 26 сентября.
- Голосовать могли более 60 миллионов немцев. Часть из них отдали голоса по почте, так поступила и Ангела Меркель.
- После парламентских выборов страна получит нового канцлера вместо Меркель, возглавлявшей немецкое правительство почти 16 лет.
- Победу, как свидетельствуют подсчеты, одержала Социал-демократическая партия (SPD) – 25,7% голосов. На втором месте – Христианско-демократический союз (CDU) – 18,9%.
Результаты выборов в Бундестаг / Скриншот с сайта Der bundeswahlleiter