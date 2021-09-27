Об этом заявил лидер СДПГ Олаф Шольц. Именно его партия победила на выборах с результатом 25%.
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Шольц позвал в коалицию "Зеленых" и СвДП
По мнению политика, Христианско-демократический союз уже получил сигнал недовольства от избирателей, так что в правительстве находиться не должен.
Они (избиратели – 24 канал) предоставили мандат на формирование правительства нам, они усилили позиции трех партий: СДПГ, "Зеленых" и "Свободной демократической партии" – именно эти партии должны возглавить следующее правительство,
– сказал Шольц.
Вместе эти три политических силы получат 416 мандатов из 735.
В Германии 26 сентября выбирали новый Бундестаг
Отметим, что во время голосования 26 сентября, партия Меркель получила самую низкую для себя поддержку избирателей. Несмотря на это, лидер ХДС/ХСС уже выразил желание формировать правительство и создавать коалицию. Об аналогичной готовности заявил и глава социал-демократов Олаф Шольц.
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