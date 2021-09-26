В штабе социал-демократов результат называют безоговорочным успехом. Лидер политсилы Олаф Шольц уже заявил, что готов быть канцлером.

Важно Без очевидного победителя: в Германии озвучили результаты экзитполов

Социал-демократы уже готовы формировать правительство

По мнению Шольца, в воскресенье, 26 сентября, немцы продемонстрировали свое желание перемен.

Лашет просит не делать выводов рано

В ХДС/ХСС, конечно, таких эмоций не разделяют. Армин Лашет призвал не делать рано выводов и дождаться результатов голосования. Меркель у трибуны не проронила ни слова.

В ХДС/ХСС готовы к созданию коалиции

Несмотря на "скромный результат" Лашет, тем не менее, уже изъявил готовность формировать правительство. Политик не исключает возможных союзов для коалиции. Речь идет о сотрудничестве со "Свободными демократами" и партией "Зеленые".

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Какие результаты экзитпола (экзитпол компании Infratest dimap):

ХДС/ХСС – 25%;

Социал-демократическая партия Германии – 25%;

"Союз-90/Зеленые" – 15%;

Свободные демократы – 11%;

"Альтернатива для Германии" – 11%;

"Левая партия" – 5%.

Обратите внимание! Участие в выборах приняло рекордное количество партий – сразу 47. Голосовать могли более 60 миллионов немцев. Часть из них отдали голоса по почте, так поступила и Ангела Меркель. Уже через несколько недель парламентарии могут голосовать за нового канцлера.