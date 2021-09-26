У штабі соціал-демократів результат називають беззаперечним успіхом. Лідер політсили Олаф Шольц уже заявив, що готовий бути канцлером.

Важливо Без очевидного переможця: у Німеччині оприлюднили результати екзитполів

Соціал-демократи уже готові формувати уряд

На думку Шольца, у неділю, 26 вересня, німці продемонстрували своє бажання змін.

Лашет просить не робити висновків зарано

У ХДС/ХСС, звісно, таких емоцій не поділяють. Армін Лашет закликав не робити зарано висновків та дочекатись результатів голосування. Меркель біля трибуни не промовила ані слова.

У ХДС/ХСС готові до створення коаліції

Незважаючи на "скромний результат" Лашет, проте, вже виявив готовність формувати уряд. Політик не виключає можливих союзів для коаліції. Мовиться про співпрацю з "вільними демократами" та партією "Зелені".

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Які результати екзитполу (екзитпол компанії Infratest dimap):

ХДС/ХСС – 25%;

Соціал-демократична партія Німеччини – 25%;

"Союз-90/Зелені" – 15%;

Вільні демократи" – 11%;

"Альтернатива для Німеччини" – 11%;

"Ліва партія" – 5%.

Зверніть увагу! Участь у виборах взяла рекордна кількість партій – одразу 47. Голосувати могли понад 60 мільйонів німців. Частина з них віддали голоси поштою, так вчинила і Ангела Меркель. Вже через кілька тижнів парламентарі можуть голосувати за нового канцлера.