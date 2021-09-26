Німецьке законодавство розглядає це не як неуважність, а як порушення таємниці голосування.

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Лашет проголосував вранці в Аахені

Лашет голосував ще вранці 26 вересня на своєму виборчому окрузі в Аахені. Місцеві ЗМІ одразу опублікували фото потенційного канцлера і його бюлетеня. Таким чином, виборча комісія могла просто відхилити голос Лашета – як недійсний.

Голос Лашета не визнають недійсним

Проте журналісти вже поцікавились думкою федерального офіцера. Відповідь однозначна: жодної спроби вплинути на результати виборів не було, адже цілком зрозуміло, що Лашет голосував за свою партію. У виборчих комісіях пояснили, що, якщо бюлетень вже опинився в урні, то голос скасувати неможливо.

голосування ЛашетаЛашет неправильно склав бюлетень / Фото з твітера Бенджаміна Альвареза

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Що відомо про парламентські вибори в Німеччині

  • Німці голосують за новий склад Бундестагу 26 вересня.
  • В країні відкрили 60 тисяч виборчих дільниць.
  • На виборах можуть проголосувати більше ніж 60 мільйонів людей.
  • Чимало людей голосували поштою. У такий спосіб віддала свій голос і Ангела Меркель.
  • Участь у виборах беруть 47 партій – це рекордна кількість.