Про це пише газета Welt, посилаючись на результати власного розслідування.
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Посольство Росії в Берліні у відповідь на запит журналістів заявило, що співробітника спецслужби акредитовано згідно з правилами.
На запитання про його діяльність там сказали про "псевдоінформацію" ЗМІ та звинуватили їх у використанні "дикої суміші зі спекуляцій і фантазій".
Втручання Росії у вибори в Німеччині: що відомо
- ЄС 24 вересня звинуватив Росію у втручанні в парламентські вибори Німеччини. Хакери напередодні викрали дані політиків та журналістів.
- Ще на початку вересня Берлін звернувся до Москви з вимогою негайно припинити кібератаки на німецьких можновладців.
- Такі дії уряд Німеччини розглядає як загрозу нацбезпеці та процесу демократичного волевиявлення під час виборів 26 вересня.