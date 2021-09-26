Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на результаты собственного расследования.

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Посольство России в Берлине в ответ на запрос журналистов заявил, что сотрудник спецслужбы аккредитован согласно правилам.

На вопрос о его деятельности там сказали про "псевдоинформацию" СМИ и обвинили их в использовании "дикой смеси из спекуляций и фантазий".

Вмешательство России в выборы в Германии: что известно

ЕС 24 сентября обвинил Россию во вмешательстве в парламентские выборы Германии. Хакеры накануне похитили данные политиков и журналистов.

Еще в начале сентября Берлин обратился к Москве с требованием немедленно прекратить кибератаки на немецких чиновников.

Такие действия правительство Германии рассматривает как угрозу нацбезопасности и процесса демократического волеизъявления на выборах 26 сентября.

Обратите внимание! Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября 2021 года. На них выбирали членов 20-го Бундестага, федерального парламента Германии. Также голосовали за нового канцлера. Впервые с 2005 года Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру.