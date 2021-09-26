Немецкое законодательство рассматривает это не как невнимательность, а как нарушение тайны голосования.
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Лашет проголосовал утром в Аахене
Лашет голосовал еще утром 26 сентября на своем избирательном округе в Аахене. Местные СМИ сразу опубликовали фото потенциального канцлера и его бюллетеня. Таким образом, избирательная комиссия могла просто отклонить голос Лашета – как недействительный.
Голос Лашета не признают недействительным
Однако журналисты уже поинтересовались мнением федерального офицера. Ответ однозначен: ни одной попытки повлиять на результаты выборов не было, ведь вполне понятно, что Лашет голосовал за свою партию. В избирательных комиссиях объяснили, что, если бюллетень уже оказался в урне, то голос отменить невозможно.
Лашет неправильно сложил бюллетень / Фото из твитера Бенджамина Альвареза
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Что известно о парламентских выборах в Германии
- Немцы голосуют за новый состав Бундестага 26 сентября.
- В стране открыли 60 тысяч избирательных участков.
- На выборах могут проголосовать более 60 миллионов человек.
- Многие голосовали по почте. Таким способом отдала свой голос и Ангела Меркель.
- Участие в выборах принимают 47 партий – это рекордное количество.