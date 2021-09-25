Монеты выставили на аукцион MDM. На них указаны годы правления Меркель: 2005 – 2021.
Читайте также Сели на руки и голову: Меркель покормила попугаев в парке – яркие фото
Какая цена
Купить сувенир можно в онлайн-магазинах монет и драгоценных металлов. Их стоимость составляет 49 евро.
Монеты с Меркель / Фото MDM
Кстати, в немецком городе Кобург фабрика создала коллекционного плюшевого медведя. Такую игрушку создали тоже в честь ухода Меркель с должности. Стоимость – 189 евро.
Золотые монеты с канцлером / Фото MDM
Меркель уходит с поста: что известно
- Меркель была канцлером Германии в течение 16 лет. На выборах 26 сентября политик участвовать не будет.
- Взамен Меркель есть несколько кандидатов. По данным исследований, разрыв между ними сократился до 1%.
- Лидирует социал-демократ Олаф Шольц, а на втором месте – Армин Лашед от ХДС/ХСС.