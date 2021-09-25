Монеты выставили на аукцион MDM. На них указаны годы правления Меркель: 2005 – 2021.

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Какая цена

Купить сувенир можно в онлайн-магазинах монет и драгоценных металлов. Их стоимость составляет 49 евро.


Монеты с Меркель / Фото MDM

Кстати, в немецком городе Кобург фабрика создала коллекционного плюшевого медведя. Такую игрушку создали тоже в честь ухода Меркель с должности. Стоимость – 189 евро.


Золотые монеты с канцлером / Фото MDM

Меркель уходит с поста: что известно

  • Меркель была канцлером Германии в течение 16 лет. На выборах 26 сентября политик участвовать не будет.
  • Взамен Меркель есть несколько кандидатов. По данным исследований, разрыв между ними сократился до 1%.
  • Лидирует социал-демократ Олаф Шольц, а на втором месте – Армин Лашед от ХДС/ХСС.