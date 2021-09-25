Монети виставили на аукціон MDM. На них вказані роки правління Меркель: 2005 – 2021.

Читайте також Сіли на руки та голову: Меркель погодувала папуг в парку – яскраві фото

Яка ціна

Купити сувенір можна в онлайн-магазинах монет і дорогоцінних металів. Їх вартість становить 49 євро.



Монети з Меркель / Фото MDM

До речі, у німецькому місті Кобург фабрика створила колекційного плюшевого ведмедя. Таку іграшку створили теж на честь відходу Меркель з посади. Вартість – 189 євро.



Золоті монети з канцлеркою / Фото MDM

Меркель йде з посади: що відомо