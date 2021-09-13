Меркель запланировала на 13 сентября поездку в Белград – столицу Сербии. Это будет один из последних визитов канцлера Германии на посту.
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Прощальная поездка Меркель на посту канцлера
В Белграде Меркель обсудит с сербским президентом Александром Вучичем политическое и экономическое сотрудничество и процесс интеграции страны в Евросоюз.
А 14 сентября канцлер отправится в соседней Албанию, где проведет встречу с премьер-министрами 6 западнобалканских государств, которые не входят в ЕС – Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии.
По информации немецкого правительства, переговоры будут сосредоточены на региональном сотрудничестве.
Меркель уходит с поста канцлера: что известно
- Ангела Меркель уйдет в отставку в конце своего четвертого срока на посту канцлера. Произойдет это после выборов в Германии, запланированных на 26 сентября.
- В кресле главы немецкого правительства она пробыла 16 лет.