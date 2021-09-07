Также канцлер призвала немцев вакцинироваться от коронавируса. Она упрекнула вице-канцлера Олафа Шольца, который назвал людей, получивших вакцину от COVID-19, "морскими свинками".

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Меркель подчеркнула, что "ни Шольц, ни она, ни кто-то другой" не являются "морскими свинками", когда получают протестированные и одобренные препараты.

Кого Меркель видит преемником

Меркель прокомментировала предстоящие парламентские выборы. Она отметила, что хотела бы видеть на посту кандидата в канцлеры от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армину Лашету.

"Ни в коем случае не все равно, кто будет в следующем правительстве. Будет ли это правительство с социал-демократами и "зелеными", которое будет учитывать поддержку "левых", или не будет отвергать такого развития событий. Или в правительстве может быть ХДС и ХСС с Армином Лашетом, который в умеренных и центристских позициях поведет нас в будущее", – сообщила канцлер.

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Она раскритиковала Левую партию из-за требования прекратить экспорт вооружения и военные объекты Соединенных Штатов Америки в Германии. После у парламентов раздались возмутительные возгласы.

"Я уже 30 лет являюсь депутатом Бундестага и не знаю, где еще обсуждать такое, как не здесь – в сердце нашей демократии", – ответила на неодобрение Меркель.

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