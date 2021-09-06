Канцлер Германии Меркель отметила, что ее страна хочет вывезти из Афганистана людей, которые ранее работали в немецких организациях развития. Сейчас эти люди чувствуют себя в опасности.

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В отношении талибов, то, конечно, мы должны с ними говорить, потому что сейчас это те, к кому надо обращаться,

– подчеркнула Меркель.

По словам Меркель, диалог позволит продолжить поставки гуманитарной помощи в Афганистан.

В то же время канцлер не сообщила, что поддерживает полноценные дипломатические отношения со страной, которая находится под контролем "Талибана".

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