Канцлер Германии Меркель отметила, что ее страна хочет вывезти из Афганистана людей, которые ранее работали в немецких организациях развития. Сейчас эти люди чувствуют себя в опасности.

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В отношении талибов, то, конечно, мы должны с ними говорить, потому что сейчас это те, к кому надо обращаться,
– подчеркнула Меркель.

По словам Меркель, диалог позволит продолжить поставки гуманитарной помощи в Афганистан.

В то же время канцлер не сообщила, что поддерживает полноценные дипломатические отношения со страной, которая находится под контролем "Талибана".

Талибы захватили Афганистан: главное

  • Министры 20 стран мира 8 сентября соберутся на онлайн-встречу, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане.
  • Между тем в Афганистане ситуация с гуманитарным кризисом становится все критичнее. По данным экспертов, собственных ресурсов и продуктов в стране хватит лишь на месяц. В Афганистане катастрофически не хватает медикаментов.
  • "Талибы" в ночь на 4 сентября устроили хаотичную стрельбу. СМИ сообщили о погибших и раненых.
  • Террористы отложили объявление своего так называемого правительства. Это должно было произойти уже 4 сентября.