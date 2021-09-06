Канцлерка Німеччини Меркель зауважила, що її країна хоче вивезти з Афганістану людей, які раніше працювали у німецьких організаціях розвитку. Наразі ці люди почуваються у небезпеці.
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Щодо талібів, то, звичайно, ми маємо з ними говорити, тому що зараз це ті, до кого треба звертатися,
– наголосила Меркель.
За словами Меркель, діалог дозволить продовжити постачання гуманітарної допомоги в Афганістан.
Водночас канцлерка не повідомила, що підтримує повноцінні дипломатичні відносини з країною, яка перебуває під контролем "Талібану".
Таліби захопили Афганістан: головне
- Міністри понад 20 країн світу 8 вересня зберуться на онлайн-зустріч, щоб обговорити ситуацію в Афганістані.
- Тим часом в Афганістані ситуація з гуманітарною кризою стає все критичнішою. За даними експертів, власних ресурсів та продуктів країні вистачить лише на місяць. В Афганістані катастрофічно не вистачає медикаментів.
- Таліби у ніч на 4 вересня влаштували хаотичну стрілянину. ЗМІ повідомили про загиблих та поранених.
- Терористи відклали оголошення свого так званого уряду. Це мало статися вже 4 вересня.