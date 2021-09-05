Затримка формування нового уряду в Кабулі відбувається уже вдруге після захоплення афганської столиці терористами 15 серпня 2021 року. Таліби мали оголосити новий склад уже в суботу, 4 вересня.

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Новий уряд в Афганістані

Представники "Талібану" утворили комітет для переговорів щодо формування широкого уряду в Афганістані. Його учасник Халіль Хакані заявив, що новий уряд матиме адміністрацію, де представлять усі партії, групи та верстви суспільства.

Як зауважив Хакані, до складу уряду має увійти експрем’єр-міністр Афганістану та глава Ісламської партії Ґульбуддін Хекматіар. Таліби розпочали перемовини й з іншими зацікавленими сторонами.

За інформацією іноземних медіа, "Талібан", ймовірно, визначився і з новим очільником уряду в Кабулі. Ним може стати Мулла Барадар, голова політичного офісу талібів.

Вимоги до уряду талібів

Держсекретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 3 вересня, повідомив, що міжнародна спільнота має конкретні очікування щодо нового уряду. Мовиться про:

інклюзивність;

представництва різних спільнот при владі;

протидію тероризму;

повагу до прав жінок та меншин;

невтручання у розправи.

"У всьому світі є очікування, що будь-який уряд, який зараз виникне, матиме реальну інклюзивність, і в ньому будуть неталіби, які представлятимуть різні інтереси та спільноти в Афганістані", – наголосив Блінкен.

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Водночас речник міністерства закордонних справ Індії Аріндам Багчі акцентував, що з перших днів їхня країна зосередилася на тому, щоб Афганістан не перетворився та територію, де ведеться терористична діяльність. Представник Індії в Катарі Діпак Міттал зустрівся в Досі з лідером талібів, де отримав позитивну відповідь на усі вимоги.

У Китаї висловили надію, що повстанці дотримуватимуться поміркованої внутрішньої та зовнішньої політики, боротимуться з тероризмом та житимуть у злагоді з іншими країнами. Міністр закордонних справ Пакистану Махмуд Куреші запропонував талібам сформувати свою політику після спільних консультацій.



Мулла Гебатулла Ахундзада може отримати владу в Афганістані / Фото AP

Власні джерела іноземних медіа в Афганістані повідомили, що новий уряд в Кабулі формуватимуть за зразком Ірану. Це означає, що найвища влада в країні зосередиться в руках релігійного лідера талібів – мулли Гебатулла Ахундзада. Духовний авторитет стоїть вище за президента та може призначати керівників армії, уряду й судів.

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