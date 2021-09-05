За повідомленням медіа, близько 20 військових були на місії на півдні Афганістану. Збройні сили Британії попередили про те, що гелікоптерів для їхньої евакуації немає.

До теми Гуманітарна криза в Афганістані: країна перебуває на межі голоду

Військовим відмовили в евакуації гелікоптерами

З Кабулом їх розділяло близько сотні миль. Спецпризначенцям довелось вигадати хитрий план, щоб дістатись афганської столиці. Для цього їм знадобився прапор Талібану, яким вони розмахували дорогою, аби їх не чіпали бойовики.

У столиці маскуватись стало значно важче, отож спецпризначенцям довелось одягнути паранджу.

Команда SAS місяцями виконувала секретну розвідувальну місію в Афганістану, коли все пішло нанівець. Їм сказали припинити операцію та підготуватись до негайної евакуації з Кабула,

– пишуть ЗМІ.

Військові покинули багато спорядження

Військові покинули на афганській території більшість спорядження, виняток – лише зброя та боєприпаси.

Цікаво! До Кабула британські вояки дістались на 5 таксі. Вони зазначили: було кілька дуже важких моментів, проте таліби не наважувались знімати паранджу з жінок.

Актуально Платили тисячі доларів: в Афганістані сім'ї видавали дочок заміж, щоб ті могли евакуюватися

Британські військові покинули Афганістан 29 серпня

Зазначимо, що останні британські військові покинули Афганістан 29 серпня. Місія британців на цій землі тривала майже 20 років. Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон повідомив, що з 13 серпня Британія вивезла з Афганістану 11 тисяч людей. До 31 серпня місію завершили і США.