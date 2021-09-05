По сообщению медиа, около 20 военных были на миссии на юге Афганистана. Вооруженные силы Британии предупредили о том, что вертолетов для их эвакуации нет.

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Военным отказали в эвакуации вертолетами

С Кабулом их разделяло около сотни миль. Спецназовцам пришлось придумать хитрый план, чтобы добраться до афганской столицы. Для этого им понадобился флаг Талибана, которым они размахивали по дороге, чтобы их не трогали боевики.

В столице маскироваться стало труднее, поэтому спецназовцам пришлось надеть паранджу.

Команда SAS месяцами выполняла секретную разведывательную миссию в Афганистане, когда все пошло насмарку. Им сказали прекратить операцию и подготовиться к немедленной эвакуации из Кабула,

– пишут СМИ.

Военные покинули много снаряжения

Военные покинули на афганской территории большинство снаряжения, исключение – только оружие и боеприпасы.

Интересно! До Кабула британские воины добрались на 5 такси. Они отметили: было несколько очень тяжелых моментов, однако талибы не решались снимать паранджу с женщин.

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Британские военные покинули Афганистан 29 августа

Отметим, что последние британские военные покинули Афганистан 29 августа. Миссия британцев на этой земле длилась почти 20 лет. Премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщил, что с 13 августа Британия вывезла из Афганистана 11 тысяч человек. К 31 августа миссию завершили и США.