Брак как шанс сбежать из ада

Фейковые браки раскрыли, когда афганцы добрались в транзитную зону. Об этом заявили американские чиновники, которые занимаются афганскими беженцами за рубежом. Они уже уведомили Госдеп об этом.

К теме Террористы "Талибана" запретили женщинам быть министрами в Афганистане

Некоторые афганские женщины и девочки, размещенные в одном из центров эвакуации в ОАЭ, сообщили, что их семьи вынудили их вступить в брак, чтобы они могли покинуть страну, когда талибы захватили власть,

– говорится в сообщении.

Семьи платили мужчинам, имеющим право на эвакуацию, тысячи долларов. Те вступали в брак с их дочерьми, или просто делали вид будто они их мужья.

Американские дипломаты в ОАЭ будут инструктировать сотрудников центра по выявлению потенциальных жертв торговли людьми.

Почему женщинам в Афганистане опасно

Террористы исламистской группировки "Талибан" известны своим жестоким обращением с женщинами. Так, группа боевиков до смерти избила многодетную мать, которая отказалась готовить им еду. Еще одна девушка стала жертвой талибов, потому что вышла на улицу без паранджи.