Представитель "Талибана" Шир Мохаммад Аббас Станекзай заявил, что боевики сформируют свое так называемое правительство уже в ближайшее время. Террористы отмечают его инклюзивность.
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Женщины смогут играть определенную роль в так называемом правительстве. Однако они будут вынуждены носить хиджаб и соблюдать афганское законодательство.
Кроме того, боевики сообщили, что не хотят видеть у власти бывших представителей правительства Афганистана. В то же время террористы заявили: жизни этим политиков ничего не угрожает. Они могут свободно уехать из страны.
Должности займут лидеры боевиков
- По данным СМИ, талибы фактически завершили формирование своего так называемого правительства. Важнейшие должности в нем займут главари боевиков.
- "Государственные органы" боевики будут формировать по принципу Ирана.
- Верховным лидером может стать Хайбатулла Ахундзада.
Афганистан на грани катастрофы
- Представители ООН сообщили, что захваченный террористами Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы.
- В стране катастрофически не хватает продовольствия.
- По данным ООН, более 50% афганцев просыпаются утром и не знают, удастся ли им в этот день найти себе еду.
- В организации обратились к миру с просьбой о международной поддержке.