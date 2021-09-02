Представитель "Талибана" Шир Мохаммад Аббас Станекзай заявил, что боевики сформируют свое так называемое правительство уже в ближайшее время. Террористы отмечают его инклюзивность.

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Женщины смогут играть определенную роль в так называемом правительстве. Однако они будут вынуждены носить хиджаб и соблюдать афганское законодательство.

Кроме того, боевики сообщили, что не хотят видеть у власти бывших представителей правительства Афганистана. В то же время террористы заявили: жизни этим политиков ничего не угрожает. Они могут свободно уехать из страны.

Должности займут лидеры боевиков

По данным СМИ, талибы фактически завершили формирование своего так называемого правительства. Важнейшие должности в нем займут главари боевиков.

"Государственные органы" боевики будут формировать по принципу Ирана.

Верховным лидером может стать Хайбатулла Ахундзада.

Афганистан на грани катастрофы