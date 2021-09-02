Представник "Талібану" Шир Мохаммад Аббас Станекзай заявив, що бойовики сформують свій так званий уряд вже найближчим часом. Терористи наголошують на його інклюзивності.

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Жінки зможуть відігравати певну роль у так званому уряді. Однак вони будуть змушені носити хіджаб та дотримуватися афганського законодавства.

Окрім того, бойовики повідомили, що не хочуть бачити при владі колишніх представників уряду Афганістанану. Водночас терористи заявили: життю цим політиків нічого не загрожує. Вони можуть вільно виїхати з країни.

Посади обіймуть лідери бойовиків

  • За даними ЗМІ, таліби фактично завершили формування свого так званого уряду. Найважливіші посади у ньому обіймуть ватажки бойовиків.
  • "Державні органи" бойовики формуватимуть за принципом Ірану.
  • Верховним лідером може стати Хайбатулла Ахундзада.

Афганістан на межі катастрофи

  • Представники ООН повідомили, що захоплений терористами Афганістан перебуває на межі гуманітарної катастрофи.
  • У країні катастрофічно бракує продовольства.
  • За даними ООН, понад 50% афганців прокидаються вранці і не знають, чи вдасться їм цього дня знайти собі їжу.
  • В організації звернулися до світу з проханням про міжнародну підтримку.