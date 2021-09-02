Представник "Талібану" Шир Мохаммад Аббас Станекзай заявив, що бойовики сформують свій так званий уряд вже найближчим часом. Терористи наголошують на його інклюзивності.
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Жінки зможуть відігравати певну роль у так званому уряді. Однак вони будуть змушені носити хіджаб та дотримуватися афганського законодавства.
Окрім того, бойовики повідомили, що не хочуть бачити при владі колишніх представників уряду Афганістанану. Водночас терористи заявили: життю цим політиків нічого не загрожує. Вони можуть вільно виїхати з країни.
Посади обіймуть лідери бойовиків
- За даними ЗМІ, таліби фактично завершили формування свого так званого уряду. Найважливіші посади у ньому обіймуть ватажки бойовиків.
- "Державні органи" бойовики формуватимуть за принципом Ірану.
- Верховним лідером може стати Хайбатулла Ахундзада.
Афганістан на межі катастрофи
- Представники ООН повідомили, що захоплений терористами Афганістан перебуває на межі гуманітарної катастрофи.
- У країні катастрофічно бракує продовольства.
- За даними ООН, понад 50% афганців прокидаються вранці і не знають, чи вдасться їм цього дня знайти собі їжу.
- В організації звернулися до світу з проханням про міжнародну підтримку.