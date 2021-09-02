Представник "Талібану" Шир Мохаммад Аббас Станекзай заявив, що бойовики сформують свій так званий уряд вже найближчим часом. Терористи наголошують на його інклюзивності.

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Жінки зможуть відігравати певну роль у так званому уряді. Однак вони будуть змушені носити хіджаб та дотримуватися афганського законодавства.

Окрім того, бойовики повідомили, що не хочуть бачити при владі колишніх представників уряду Афганістанану. Водночас терористи заявили: життю цим політиків нічого не загрожує. Вони можуть вільно виїхати з країни.

Посади обіймуть лідери бойовиків

За даними ЗМІ, таліби фактично завершили формування свого так званого уряду. Найважливіші посади у ньому обіймуть ватажки бойовиків.

"Державні органи" бойовики формуватимуть за принципом Ірану.

Верховним лідером може стати Хайбатулла Ахундзада.

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