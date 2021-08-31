Що відомо про уряд талібів
Державні органи таліби формуватимуть по моделі Ірану. Осіб, які увійдуть в новий уряд, терористи наразі не називають.
Важливо Таліби захопили аеропорт Кабула та заявили про "повне звільнення" Афганістану
Уряд сформується в найближчі кілька днів,
– заявив представник талібів.
Водночас ЗМІ повідомляють про такі призначення:
- міністром закордонних справ Афганістану призначили главу політичного офісу "Талібану" Мулла Абдула Гані Барадара;
- посаду міністра оборони обійняв син засновника руху Мулла Якуб Ахунд;
- міністерство внутрішніх справ країни очолить син одного з лідерів талібів Джалалуддіна Хаккані Халіф Хаккані.
Очільник "Талібану" Хайбатулла Ахундзада, який ніколи не з'являвся на публіці, ймовірно, буде верховним лідером. Очікується, що в основному він працюватиме з Кандагара, а уряд і міністри будуть в Кабулі.
"Талібан" нібито готовий надати урядові місця іншим політичним силам.
Коротко про ситуацію в Афганістані
- Таліби захопили Кабул 15 серпня. З того часу країни світу проводили евакуацію своїх громадян, а тисячі місцевих мешканців втікали з Афганістану.
- Ввечері 30 серпня американські військові покинули країну, а бойовики заявили про повне "звільнення" Афганістану. Вони сказали, що буцімто хочуть хороших відносин з усім світом.