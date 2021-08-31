Що відомо про уряд талібів

Державні органи таліби формуватимуть по моделі Ірану. Осіб, які увійдуть в новий уряд, терористи наразі не називають.

Важливо Таліби захопили аеропорт Кабула та заявили про "повне звільнення" Афганістану

Уряд сформується в найближчі кілька днів,

– заявив представник талібів.

Водночас ЗМІ повідомляють про такі призначення:

міністром закордонних справ Афганістану призначили главу політичного офісу "Талібану" Мулла Абдула Гані Барадара;

посаду міністра оборони обійняв син засновника руху Мулла Якуб Ахунд;

міністерство внутрішніх справ країни очолить син одного з лідерів талібів Джалалуддіна Хаккані Халіф Хаккані.

Очільник "Талібану" Хайбатулла Ахундзада, який ніколи не з'являвся на публіці, ймовірно, буде верховним лідером. Очікується, що в основному він працюватиме з Кандагара, а уряд і міністри будуть в Кабулі.

"Талібан" нібито готовий надати урядові місця іншим політичним силам.

Зверніть увагу! Рада безпеки ООН закликала, аби до нового афганського уряду увійшли жінки. Однак очевидно, що таліби, які відомі жорстоким ставлення до жінок, не дозволять цього.

Коротко про ситуацію в Афганістані