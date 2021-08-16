Терористи взяли під контроль майже увесь Кабул, окрім території аеропорту. Саме це летовище стало єдиним шляхом евакуації іноземців та громадян Афганістану, які бажають втекти від нової влади.

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Кабул здався без бою

У суботу 14 серпня, терористи "Талібану" захопили Джелалабад, який став останнім містом, на шляху талібів до Кабула. Губернатор міста без бою здався бойовикам. Одразу ж опісля цього таліби оголосили про початок штурму столиці.

Уранці, 15 серпня, бойовики дійшли до околиць Кабула. На півночі та на півдні міста відбулися сутички між терористами та урядовими військами.

Влада почала переговори з терористами про мирну передачу влади, щоб уникнути боїв у місті.

Президент пішов у відставку

Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що йде у відставку, а влада перейде у руки тимчасового уряду, який очолить ексміністр МВС Афганістану Алі Ахмат Джалалі. Свою позицію лідер країни обґрунтував тим, що хоче уникнути кровопролиття. Пізніше таліби заявили, що тимчасового уряду не буде, а влада перейде одразу до них.

Опісля Гані таки відрікся від влади й покинув територію Афганістану. Оточення президента повідомляло про те, що він тимчасово перебуватиме у Таджикистані, а потім полетить в іншу країну. Однак у понеділок, 16 серпня, у МЗС Таджикистану повідомили, що літак президента Гані не ввійшов у повітряний простір країни. Такі ж заяви зробили в Узбекистані та Казахстані.

Президент Афганістану покидає країну: відео

Де перебуває Ашраф Гані та чиновники, які його супроводжували – невідомо.

У Кабулі розпочали масову евакуацію

Представники "Талібану" заявили, що всі іноземці мають покинути територію країни, або зареєструватися у їхніх представників для отримання дозволу на перебування в країні.

Країни світу розпочали евакуацію своїх громадян. США намагаються вивезти з країни своїх дипломатів, американських громадян та афганців, які отримали спеціальну імміграційну візу. Для тих, хто ще не отримав візу, але подав усі необхідні документи, процес отримання пришвидшать. США планують евакуювати своїх людей до вівторка.

США розпочали евакуацію дипломатів: відео

Україна також евакуювала своїх громадян

У ніч проти 16 серпня Україна розпочала евакуацію громадян з аеропорту Кабула. Окрім 8 українців, нашим літаком з Афганістану вилетіли громадяни Білорусі, Хорватії, Афганістану, Таджикистану та Нідерландів. Загалом на борту літака було 79 осіб, серед них були й маленькі діти.

МЗС України продовжують шукати інформацію про українців, які, можливо, й досі перебувають на території Афганістану.

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Водночас терористи захоплюють усі установи міста

"Талібан" узяв під контроль президентський палац та будівлі центральних телеканалів. Також продовжують випускати усіх ув'язнених. Терористи оголосили про завершення війни в країні та закликали міжнародну спільноту до діалогу.

За словами терористів, вони не хочуть втручатися у справи інших країн, але водночас хочуть, щоб ніхто не втручався у їхні справи.

Бойовики поки що не мають контролю над територією аеропорту, оскільки там перебувають американські військові, які проводять евакуацію дипломатів. Однак у ніч проти 16 серпня зі сторони талібів відбулися обстріли летовища.

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В аеропорту – хаос

В аеропорту Кабула, окрім іноземців, перебувають тисячі афганців, які намагаються проникнути на іноземні рейси, щоб покинути країну.

Що відбувається в аеропорті Кабула: дивіться відео

Курсування комерційних рейсів у Афганістан тимчасово призупинено, тому на летовищі лише військово-транспортні та пасажирські евакуаційні літаки. Через навалу людей, які намагаються втекти, один з літаків не зміг злетіти. Декілька рейсів заблокували.

Люди штурмують літаки в Кабулі: відео

Американським військовим довелося стріляти у повітря, бо ситуація виходила з-під контролю.

За деякими даними в аеропорту загинули вже 5 людей. Ймовірно, вони загинули у тисняві.



Черга на літак в Кабулі / Фото 24 канал

Деякі люди настільки сильно прагнули втекти, що просто чіплялися за шасі літака, який злітав. Однак їм не вдалося втриматися, і коли літак почав набирати висоту, вони просто впали на землю.

Байден не шкодує про виведення військ

Президент США Джо Байден заявив, що не шкодує про рішення вивести американські війська з Афганістану. За словами американського лідера, за 20 років перебування в Афганістані, США витратили понад 1 трильйон доларів на утримання військових та надання зброї урядовим військам.

Також президент переконаний, що присутність американських військових в Афганістані під час громадянської війни була б недоречною. Особливо, з урахуванням того. що влада країни не змогла захистити свої території.

Попередник Байдена, Дональд Трамп назвав останні події в Афганістані "найбільшою поразкою в історії США" і закликав чинного президента піти у відставку.

Попри виведення військ, для безпечної евакуації своїх громадян, США відправляє у Кабул ще 1 000 десантників.

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Реакція міжнародної спільноти

У світі стурбовані через останні події в Афганістані. Британський парламент повернеться з канікул, щоб 18 серпня провести засідання. на якому обговорять ситуацію.

Авіакомпанія Flydubai з ОАЕ заявила про припинення авіасполучення з Кабулом через те, що країну контролюють терористи. З цієї причини Пакистан закрив кордон з Афганістаном.

Німеччина, Іспанія та ряд інших країн евакуйовують своїх дипломатів.

Папа Римський Франциск закликав до діалогу, щоб раз і назавжди припинити конфлікт в Афганістані.

Що зараз відбувається у Кабулі

Люди з острахом чекали ночі в столиці. Мешканці Кабула впевнені, що прихід "Талібів" принесе побої та страти. У ЗМІ вже повідомляли про те, що терористи зневажливо ставляться до прав жінок. У захоплених раніше провінціях таліби запровадили обмеження на самостійне пересування жінок та брали у сексуальне рабство навіть 12-річних дівчат.



Таліби замальовують зображення жінок на вітринах / Фото Lotfullah Najafizada

У Кабулі терористи уже вимагають передати їм для шлюбу усіх незаміжніх дівчат. Міністерка освіти Афганістану Рангіна Хаміді заявила, що не покине країну і залишиться відстоювати права жінок. Однак вона переконує, що їй вдасться це зробити лише якщо терористи залишать її живою.