Попередньо відомо, що там загинуло 5 осіб. Цю інформацію оприлюднило видання Al Arabiya та інші ЗМІ, посилаючись на свідків.

До теми Хаос і паніка в аеропорту Кабула: як люди штурмували літаки для евакуації – відео

У аеропорту Кабула загинуло 5 людей

Видання пишуть, що тисячі афганців намагаються покинути країну. З країни вже скасували усі регулярні авіарейси. Літають тільки військово-транспортні та пасажирські літаки, на яких евакуюють іноземців. Натомість у ці літаки намагаються втиснутись місцеві.

Люди мають останню надію покинути країну, тож тиснуться в літаки: дивіться відео 24 каналу з аеропорту Кабула

Попередньо відомо, що в аеропорту вже загинуло 5 осіб. Свідки стверджують, що бачили, як їхні тіла везли до авто. Інший очевидень подій заявив, що він не зрозумів, чи вони були застрелені чи загинули в тисняві.

Люди штурмують аеропорт, адже хочуть втекти з Афганістану / Фото 24 каналу

Людей могли задавити у натовпі

Видання Mash повідомило, з посиланням на місцевих журналістів, що цих людей могли задавити при спробі прорватися в літак. Також повідомляли, що постріли було чутно навіть вночі.

Наразі Штати не прокоментували ситуацію. Перед тим повідомляли, що війська США стріляли в повітря в місцевому аеропорту.

Все для того, щоб навести лад, адже люди масово штурмували літаки й ситуація виходила з-під контролю.

Коротко про ситуацію з Афганістані