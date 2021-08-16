Напередодні таліби зайшли у столицю Кабулу і взяли під контроль президентський палац. Відтак США, Велика Британія, Німеччина, Канада та багато інших країн прагнуть евакуювати своїх громадян з Афганістану.

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Люди в надії втекти штурмують літаки

Усі регулярні авіарейси з Кабула вже скасували, а польоти здійснюють тільки військово-транспортні та пасажирські літаки, на яких евакуюють іноземних громадян. Відтак місцеві мешканці намагаються втиснутися на ці борти, маючи чи не останню надію на порятунок.

Повідомляють, що один із них не міг злетіти, оскільки кількість людей на борту у рази перевищувала дозволену норму.

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Іноземні посольства попередили своїх громадян та громадян Афганістану, що їхати до аеропорту просто так небезпечно. Туди рекомендують вирушати лише за вказівкою консульств. Співробітників посольств відвозять у супроводі американських солдатів.

Інші ж на свій страх і ризик йдуть попри пости талібів.

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Американські війська стріляли

Як повідомляє Al Arabiya, американські війська здійснили постріли в повітря в аеропорту Кабула. Зазначається, що постріли зробили лише для попередження, оскільки ситуація почала виходити з-під контролю. Люди буквально кидаються під літаки, блокуючи їм взліт.

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