Накануне талибы зашли в столицу Кабула и взяли под контроль президентский дворец. Поэтому США, Великобритания, Германия, Канада и многие другие страны стремятся эвакуировать своих граждан из Афганистана.

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Люди в надежде сбежать штурмуют самолеты

Все регулярные авиарейсы из Кабула уже отменили, а полеты осуществляют только военно-транспортные и пассажирские самолеты, на которых эвакуируют иностранных граждан. Поэтому местные жители пытаются втиснуться на эти борта, имея чуть ли не последнюю надежду на спасение.

Сообщают, что один из них не мог взлететь, поскольку количество людей на борту в разы превышало разрешенную норму.

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Иностранные посольства предупредили своих граждан и граждан Афганистана, что ехать в аэропорт просто так опасно. Туда рекомендуют отправляться только по указанию консульств. Сотрудников посольств увозят в сопровождении американских солдат.

Другие же на свой страх и риск идут, несмотря на посты талибов.

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Американские войска стреляли

Как сообщает Al Arabiya, американские войска произвели выстрелы в воздух в аэропорту Кабула. Отмечается, что выстрелы сделали только для предупреждения, поскольку ситуация начала выходить из-под контроля. Люди буквально бросаются под самолеты, блокируя им взлет.

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