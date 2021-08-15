Попередньо відомо, що наразі бойові дії ще не ведуться. Про це виданню повідомили джерела у владі, які вирішили залишитись анонімним.

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Таліби входять в столицю Афганістану

Владні персони заявили, що вони не уповноважені розголошувати інформацію відкрито. "Талібан" не відразу визнав свою присутність у столиці.

Однак урядові установи раптово почали відправляти працівників додому рано в неділю, коли над головою гули військові гелікоптери,

– мовиться у повідомленні.

Це трапилось вранці 15 серпня. Також таліби підняли свій прапор над Кабульським університетом.