Попередньо відомо, що наразі бойові дії ще не ведуться. Про це виданню повідомили джерела у владі, які вирішили залишитись анонімним.
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Таліби входять в столицю Афганістану
Владні персони заявили, що вони не уповноважені розголошувати інформацію відкрито. "Талібан" не відразу визнав свою присутність у столиці.
Однак урядові установи раптово почали відправляти працівників додому рано в неділю, коли над головою гули військові гелікоптери,
– мовиться у повідомленні.
Це трапилось вранці 15 серпня. Також таліби підняли свій прапор над Кабульським університетом.