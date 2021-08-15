Зазначається, що у місті не було зіткнень, тому що губернатор здався талібам. Це нібито було єдиним способом врятувати життя мирних мешканців.

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Залишився лише Кабул

Після захоплення останнього великого населеного пункту за межами столиці відкрило для екстремістів дороги, що з'єднують Афганістан і Пакистан.

Кабул, фактично, залишився останнім містом, що перебуває під контролем уряду Афганістану.

Однак у місті ситуація критична – в соцмережах пишуть, що чути постріли, а також немає світла.

Зверніть увагу! Нещодавно таліби захопили столиці провінцій Калат, Теренкот, Пул-е-Алам, Феруз-Кох, Кала-е-Нау і Лашкар-Гах. Таким чином бойовики контролюють вже 18 важливих міст.

Загострення в Афганістані

Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану американських військових. Вони мають залишити територію країни до 11 вересня 2021.

Тим часом таліби почали брати нові території під власний контроль. Вони вдаються до різних звірств, як от страта військових, які вже здалися.

Джерела у розвідці США розповіли, що таліби можуть взяти під контроль столицю Кабул через 30 − 90 днів після виведення військ Штатів.

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