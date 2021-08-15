Зазначається, що у місті не було зіткнень, тому що губернатор здався талібам. Це нібито було єдиним способом врятувати життя мирних мешканців.

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Залишився лише Кабул

Після захоплення останнього великого населеного пункту за межами столиці відкрило для екстремістів дороги, що з'єднують Афганістан і Пакистан.

  • Кабул, фактично, залишився останнім містом, що перебуває під контролем уряду Афганістану.
  • Однак у місті ситуація критична – в соцмережах пишуть, що чути постріли, а також немає світла.

Загострення в Афганістані

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