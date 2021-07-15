Речник Державного департаменту Нед Прайс назвав дії цих людей "звірством". Вашингтон не сумнівається в автентичності відео.
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Страта військових
У мережі опублікували відео, як бойовики "Талібану" розстрілюють 22 афганських військовослужбовців. Перед тим вони склали зброю та хотіли здатись. У військових начебто закінчились боєприпаси.
За інформацією CNN, відео зняли в червні у місті Давлат-Абад у провінції Фар’яб. Це неподалік від кордону Афганістану з Туркменістаном. Журналісти наполягають на правдивості запису.
Хоча Талібан стверджує нібито оприлюднені відео фальшиві.
Що цьому передувало
- Навесні 2021 року президент США Джо Байден та НАТО вирішили вивести всі війська з Афганістану.
- У квітні це розпочали. Однак операцію призупинили через наступ "Талібану".
- "Таліби" заявили, що взяли під контроль 85% території Афганістану.
- Офіційна влада заперечила це. Хоча міністр оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді заявив про критичну фазу у країні.