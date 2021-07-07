Про початок так званої вирішальної фази заявив глава Міноборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді. Війська Талібану активізували бойові дії.

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"Ми визнаємо, що війна вирує в Афганістані й що військова обстановка в країні вкрай чутлива. Війна вступила у вирішальну, критичну фазу", – сказав Мохаммаді.

Таліби захоплювали нові райони країни, на півночі та поблизу кордону з Таджикистаном й Узбекистаном зокрема. Бойовики Талібану підійшли впритул до адміністративних центрів низки провінцій Афганістану.

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