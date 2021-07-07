О начале так называемой решающей фазы заявил глава Минобороны Афганистана Бисмилля Хан Мохаммади. Войска Талибана активизировали боевые действия.
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"Мы признаем, что война бушует в Афганистане и что военная обстановка в стране крайне чувствительна. Война вступила в решающую, критическую фазу", – сказал Мохаммади.
Талибы захватили новые районы страны, на севере и вблизи границы с Таджикистаном и Узбекистаном в частности. Боевики Талибана подошли вплотную к административным центрам ряда провинций Афганистана.
Обострение ситуации в Афганистане: главное
- Джо Байден весной 2021 года принял решение вывести из Афганистана войска до 11 сентября. Соответствующее решение приняли и в НАТО.
- Операцию по выводу войск США и НАТО начали 25 апреля. Однако процесс замедлили, так как Афганистан столкнулся с наступлением Талибана на свои территории.
- С начала вывода сил Соединенных Штатов Талибан захватил более 70 районов Афганистана.