О начале так называемой решающей фазы заявил глава Минобороны Афганистана Бисмилля Хан Мохаммади. Войска Талибана активизировали боевые действия.

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"Мы признаем, что война бушует в Афганистане и что военная обстановка в стране крайне чувствительна. Война вступила в решающую, критическую фазу", – сказал Мохаммади.

Талибы захватили новые районы страны, на севере и вблизи границы с Таджикистаном и Узбекистаном в частности. Боевики Талибана подошли вплотную к административным центрам ряда провинций Афганистана.

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