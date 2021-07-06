Ключевая задача талибов – это взять под контроль Кабул. Такое мнение в эфире программы WTF на 24 канале высказал директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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"Сейчас сил в Талибана для взятия столицы (Афганистана – 24 канал) нет", – сказал Игорь Семиволос.

Это означает, что при кажущейся скорости захвата районов, кардинальных изменений в ближайшее время не предвидится. Однако не стоит забывать, что в конфликт может вмешаться Турция.

Россия может усилить военное присутствие в Афганистане

По словам директора Института ближневосточных исследований, Афганистан для России с одной стороны оставался проблемным регионом, с другой – США закрывали ключевые болевые точки, что позволило россиянам минимизировать свое военное присутствие в этом регионе.

Ситуация меняется, Россия вынуждена будет усилить свое присутствие. Мягкой силы недостаточно для того, чтобы контролировать и обезопасить себя от проникновения исламистов в Центральную Азию,

– отметил Игорь Семиволос.

В то же время Центральную Азию рассматривают как зону повышенных интересов России. Однако россияне вряд ли хотели бы повторить вновь историю – спасти ситуацию и решить внутриафганский конфликт через внешнюю интервенцию невозможно.

"Если это произойдет и россияне будут вынуждены войти в северные районы Афганистана – это будет вынужденная ситуация. Шансов, что это произойдет – минимально", – сказал Семиволос.

Игорь Семиволос о вероятности взятия Кабула: смотрите видео

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