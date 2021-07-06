Ключове завдання талібів – це взяти під контроль Кабул. Таку думку в ефірі програми WTF на 24 каналі висловив директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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"Наразі сил у Талібану для взяття столиці (Афганістану – 24 канал) немає", – сказав Ігор Семиволос.

Це означає, що при вдаваній швидкості захоплення районів, кардинальних змін найближчим часом не передбачається. Тобто в перспективі, що уряд Афганістану залишитись під контролем столицю. Проте не варто забувати, що в конфлікт може втрутитись Туреччина.

Росія може посилити військову присутність в Афганістані

За словами директора Інституту близькосхідних досліджень, Афганістан для Росії з одного боку залишався проблемним регіоном, з іншого – США закривали ключові больові точки, що дозволило росіянам мінімізувати свою військову присутність в цьому регіоні.

Ситуація змінюється, Росія змушена буде посилити свою присутність. М'якої сили недостатньо для того, щоб контролювати й убезпечити себе від проникнення ісламістів в Центральну Азію,

– зазначив Ігор Семиволос.

Водночас Центральну Азію розглядають як зону підвищених інтересів Росії. Проте росіяни навряд чи хотіли б повторити знов історію – врятувати ситуацію й розв'язати внутрішньоафганський конфлікт через зовнішню інтервенцію неможливо.

"Якщо це станеться і росіяни будуть змушені увійти в північні райони Афганістану – це буде вимушена ситуація. Шансів, що це станеться – мінімально", – сказав Семиволос.

Ігор Семиволос про ймовірність взяття Кабула: дивіться відео

Захоплення територій Афганістану: коротко