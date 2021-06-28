Бойцы правительства нанесли сокрушительный авиаудар по боевикам, ликвидировав сразу 6 талибанцев.

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Как стало известно правительственным военным из собственных источников, боевики занимались минирование автодороги.

Реагируя на слитую информацию, боевые самолеты нанесли по ним удар, уничтожив шестерых на месте,

– говорится в материале.

Ранее представители местных органов по оказанию помощи на севере Афганистана заявили, что тысячи семей переместили из-за того, что правительственные войска борются с боевиками Талибана за контроль над ключевым городом Кундуз.

Какова сейчас ситуация в Афганистане

С начала вывода возглавляемых США сил из Афганистана, Талибан захватил более 70 районов Афганистана, однако в течение последней недели правительственным силам удалось вернуть несколько из них под свой контроль.