Загибель вакцинаторів вже підтвердили у місцевій поліції та Міністерстві охорони здоров'я Афганістану. Окрім того, повідомили, що у столиці провінції Джелалабад поранили ще 3 людей.

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Поліція підозрює Талібан

Правоохоронець Фарід Хан розповів, що вакцинатори загинули внаслідок 3 атак на різних локаціях. Правоохоронець повідомив про "скоординований напад".

За словами Хана, його скоїли представники "Талібану", щоб позбавити людей вакцини проти поліомієліту. Через злочини акцію з вакцинації у Нангархар довелося зупинити. Талібан наразі спростовує свою причетність до вбивства фахівців.

Прихильники "Талібану" є активними противниками вакцинації. Вони заявляють, що це – начебто змова Заходу, яка має на меті нашкодити дітям.

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