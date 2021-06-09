Окрім того, бойовики поранили 14 людей. За даними місцевої влади, напад скоїли бойовики "Талібану". Водночас їхній представник повідомив, що необхідно з'ясувати деталі інциденту.
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Наразі відповідальності за напад на себе ніхто не взяв.
За даними поліцейського Джаведа Башарата, усі загиблі були з міжнародної організації по розмінуванню Halo Trust. На території Афганістану працюють приблизно 2600 її співробітників.
Що відбувається в Афганістані
- У районі Кайсар 7 червня вибухнув замінований автомобіль. Жертвами стали щонайменше 10 співробітників афганських сил безпеки. Водночас деякі джерела повідомляють, що загиблих – щонайменше 30.
- У Кабулі у червні також підірвали автобус з відомою телеведучою Міною Хайрі. Медійниця та її мама – загинули. Окрім того, відомо ще про 3 жертв.
- Також у Кабулі у травні прогримів вибух у мечеті Хаджі Бахші. Жертвами стали щонайменше 12 людей.