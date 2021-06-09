Окрім того, бойовики поранили 14 людей. За даними місцевої влади, напад скоїли бойовики "Талібану". Водночас їхній представник повідомив, що необхідно з'ясувати деталі інциденту.

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Наразі відповідальності за напад на себе ніхто не взяв.

За даними поліцейського Джаведа Башарата, усі загиблі були з міжнародної організації по розмінуванню Halo Trust. На території Афганістану працюють приблизно 2600 її співробітників.

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