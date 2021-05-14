У одній з мечетей у Кабулі прогримів вибух. Загинули щонайменше 12 осіб, ще 15 госпіталізовані з травмами.

Правоохоронці уточнили, що трагічний випадок стався 14 травня у мечеті Хаджі Бахші. Вона розташована у районі Шакардара в Кабулі.

Читайте також Покинути Афганістан: що буде після закінчення довгої війни

Серед загиблих – муфтій Нуман, імам мечеті (людина, яка керує молитвою). За інформацією джерел видання, бомбу заклали всередині будівлі.

Наразі жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух. Водночас "Талібан" зробив заяву, у якій заперечив свою причетність.

Зверніть увагу! Напередодні у "Талібані" оголошували 3-денне перемир'я у зв'язку зі святом Ід-аль-Фітр, яким завершується священний для мусульман Рамадан.

Вибух у школі Кабулу