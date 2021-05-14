В столице Афганистана в мечети сдетонировала бомба: многие погибли
В одной из мечетей в Кабуле прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере 12 человек, еще 15 госпитализированы с травмами.
Источник:Tolo News
Правоохранители уточнили, что трагический случай произошел 14 мая в мечети Хаджи Бахши. Она расположена в районе Шакардара в Кабуле.
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Среди погибших – муфтий Нуман, имам мечети (человек, который руководит молитвой). По информации источников издания, бомбу заложили внутри здания.
Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. В то же время "Талибан" сделал заявление, в котором отрицал свою причастность.
Взрыв в школе Кабула
- Накануне Афганистан всколыхнула еще одна трагедия. 8 мая взорвалась бомба возле школы для девушек в Кабуле.
- В МВД страны сообщили о по меньшей мере 55 жертвах. Еще 150 человек получили травмы различной тяжести, они в больнице.
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