В одной из мечетей в Кабуле прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере 12 человек, еще 15 госпитализированы с травмами.

Правоохранители уточнили, что трагический случай произошел 14 мая в мечети Хаджи Бахши. Она расположена в районе Шакардара в Кабуле.

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Среди погибших – муфтий Нуман, имам мечети (человек, который руководит молитвой). По информации источников издания, бомбу заложили внутри здания.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. В то же время "Талибан" сделал заявление, в котором отрицал свою причастность.

Обратите внимание! Накануне в "Талибане" объявляли 3-дневное перемирие в связи с праздником Ид-аль-Фитр, которым завершается священный для мусульман Рамадан.

Взрыв в школе Кабула