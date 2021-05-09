Взрыв в школе в Кабуле: число жертв и пострадавших значительно возросло
8 мая в Афганистане взорвалась бомба возле школы для девочек в Кабуле. Сначала сообщали о 25 – 30 погибших. Впоследствии стало известно, что жертв не менее 55.
Источник:Le Figaro
Возросло количество и раненых. Теперь речь идет о 150 людях, которые получили травмы различной тяжести.
Что было известно ранее В Кабуле взорвалась бомба возле школы: погибло много детей
Количество погибших в Кабуле значительно возросло
Представитель министерства внутренних дел Афганистана Тарек Ариан сообщил журналистам новую информацию о взрыве в Кабуле, который произошел 8 мая возле школы для девочек.
55 человек погибли и 150 получили ранения,
– сказал он.
Среди жертв в основном – девочки-подростки из выпускного класса. За жуткое массовое убийство пока никто ответственности на себя не взял.
ЕС и США возмущены событиями в Афганистане
Миссия Европейского Союза в Афганистане так прокомментировала нападение неизвестных на школу в Кабуле:
- "Атака на учащихся начальной школы и школы для девочек – это нападение на будущее Афганистана, на молодежь, которая стремилась улучшить будущее своей страны".
Миссия США по поводу этих событий выразила "глубокое отвращение".
Что происходит в Афганистане
Страну с населением более 38 миллионов человек раздирает многолетний конфликт в основном на религиозной почве. Исламистское радикальное движение "Талибан" воюет против правительства для установления в стране суровых законов шариата.
- В 2001 году американские и британские силы вошли в Афганистан в рамках операции "Непокоренная свобода".
- Такой была реакция союзников по НАТО на теракты 11 сентября 2001 года в США, организованные "Талибаном".
- К тому времени движение контролировал большую часть территории Афганистана (в некоторые моменты до 90%).
- Однако за 20 лет боевых действий различной интенсивности окончательной победы не получил никто.
В итоге 46 президент США Байден заявил, что американские военные покинут территорию Афганистана. А переговоры правительства страны и представителей "Талибана", проведенные в Катаре осенью 2020 года, завершились провалом.
Тем временем в Украине В Киеве сообщили о минировании торговых центров и станций метро
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