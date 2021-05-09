8 мая в Афганистане взорвалась бомба возле школы для девочек в Кабуле. Сначала сообщали о 25 – 30 погибших. Впоследствии стало известно, что жертв не менее 55.

Возросло количество и раненых. Теперь речь идет о 150 людях, которые получили травмы различной тяжести.

Что было известно ранее В Кабуле взорвалась бомба возле школы: погибло много детей

Количество погибших в Кабуле значительно возросло

Представитель министерства внутренних дел Афганистана Тарек Ариан сообщил журналистам новую информацию о взрыве в Кабуле, который произошел 8 мая возле школы для девочек.

55 человек погибли и 150 получили ранения,

– сказал он.

Среди жертв в основном – девочки-подростки из выпускного класса. За жуткое массовое убийство пока никто ответственности на себя не взял.

ЕС и США возмущены событиями в Афганистане

Миссия Европейского Союза в Афганистане так прокомментировала нападение неизвестных на школу в Кабуле:

"Атака на учащихся начальной школы и школы для девочек – это нападение на будущее Афганистана, на молодежь, которая стремилась улучшить будущее своей страны".

Миссия США по поводу этих событий выразила "глубокое отвращение".

Что происходит в Афганистане

Страну с населением более 38 миллионов человек раздирает многолетний конфликт в основном на религиозной почве. Исламистское радикальное движение "Талибан" воюет против правительства для установления в стране суровых законов шариата.

В 2001 году американские и британские силы вошли в Афганистан в рамках операции "Непокоренная свобода".

Такой была реакция союзников по НАТО на теракты 11 сентября 2001 года в США, организованные "Талибаном".

К тому времени движение контролировал большую часть территории Афганистана (в некоторые моменты до 90%).

Однако за 20 лет боевых действий различной интенсивности окончательной победы не получил никто.

В итоге 46 президент США Байден заявил, что американские военные покинут территорию Афганистана . А п ереговоры правительства страны и представителей "Талибана", проведенные в Катаре осенью 2020 года, завершились провалом.