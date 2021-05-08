В Афганистане в районе Западного Кабула 8 мая взорвалась бомба. Это произошло возле школы для девочек, поэтому погибло много детей.

Всего есть по меньшей мере 30 погибших. Большинство из них – школьницы в возрасте от 11 до 15 лет.

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Погибших может быть больше

Официальный представитель Министерства внутренних дел страны Тарик Ариан отметил, что жертв может оказаться больше, чем 30.

В одной из близлежащих больниц журналисты увидели около 20 умерших. Тела сносили в коридоры и комнаты. Кроме того, у госпиталя Мухаммеда Али Джинны десятки людей стоят в очереди, чтобы сдать кровь.

Сколько раненых

По меньшей мере 50 человек получили ранения. Родственники проверяют списки пострадавших, ища своих близких.

Какова причина взрыва

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Ведут расследование.

Кстати, атака произошла через несколько дней после того, как американские военные официально начали покидать Афганистан.

Обратите внимание! Ранее президент США Джо Байден заявил о выводе войск из Афганистана в течение ближайших месяцев. Процесс должны завершить до 11 сентября 2021 года. Вслед за Америкой НАТО тоже будет выводить военных.