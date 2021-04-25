США и НАТО начали операцию вывода войск из Афганистана
Соединенные Штаты и НАТО уже начали выводить войска с баз в Афганистане. Хотя ранее сообщалось, что вывод должен стартовать 1 мая и завершиться 11 сентября.
Источник:Khaama Press
В планах Вашингтона и Альянса прекратить свое военное присутствие в этой стране. О начале вывода войск 25 апреля сообщил командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер.
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Вывод войск США и НАТО из Афганистана
Мы уже начали осуществлять вывод с некоторых баз,
– заявил генерал.
По словам Миллера, заброшенные базы не будут демонтировать. Вместе с тем приняли решение на безвозмездной основе передать их в распоряжение армии Афганистана.
В частности, Соединенные Штаты намерены передать 3 военные базы и 1 аэропорт афганским национальным силам обороны и безопасности в течение ближайших 2 недель. Такие действия являются частью плана Байдена по выводу из Афганистана.
Какие заявления относительно Афганистана делали ранее США и НАТО
- Недавно Джо Байден публично подтвердил свои намерения вывести американские войска из Афганистана. Президент США отметил, что это сделают к символической дате – 11 сентября 2021 года, а начнут 1 мая. Он также добавил, что Соединенные Штаты добились выполнения своих задач в Афганистане.
- Впоследствии с аналогичным заявлением выступили министры иностранных дел и обороны стран-членов НАТО.
- К слову, в 2020 году Дональд Трамп анонсировал вывод войск из Афганистана. В начале 2021 года США действительно сократили количество своих военных там.
- Сейчас официально в Афганистане находятся 2 500 американских военных.
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