Соединенные Штаты и НАТО уже начали выводить войска с баз в Афганистане. Хотя ранее сообщалось, что вывод должен стартовать 1 мая и завершиться 11 сентября.

В планах Вашингтона и Альянса прекратить свое военное присутствие в этой стране. О начале вывода войск 25 апреля сообщил командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер.

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Вывод войск США и НАТО из Афганистана

Мы уже начали осуществлять вывод с некоторых баз,

– заявил генерал.

По словам Миллера, заброшенные базы не будут демонтировать. Вместе с тем приняли решение на безвозмездной основе передать их в распоряжение армии Афганистана.

В частности, Соединенные Штаты намерены передать 3 военные базы и 1 аэропорт афганским национальным силам обороны и безопасности в течение ближайших 2 недель. Такие действия являются частью плана Байдена по выводу из Афганистана.

Какие заявления относительно Афганистана делали ранее США и НАТО