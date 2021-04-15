Вслед за США и НАТО о своем решении вывести войска из Афганистана объявила Грузия. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Он обратил внимание на то, что грузинские военные активно участвуют в операциях и миссиях НАТО и Евросоюза. Об этом политик написал на своем фейсбуке.

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Гарибашвили подчеркнул, что Грузия постоянно участвует в миссии НАТО в Афганистане с 2011 года. В рамках контингента Альянса там служит 860 бойцов страны.

Наши военные в Афганистане уже много раз доказывали, что Грузия может с достоинством нести ответственность за коллективную оборону,

– отметил он.

"Это важно для достижения нашей стратегической цели – полноценного членства в НАТО", – добавил грузинский премьер-министр.

Справка. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что главное условие для вступления Украины и Грузии в Альянс – согласие всех его членов.

Другие подробности от премьера

Гарибашвили пояснил, что грузинские подразделения покинут Афганистан в соответствии с графиком, согласованным с НАТО. Также продолжаются консультации с США.

"Для Грузии очень важно, чтобы Афганистан больше никогда не стал убежищем для террористов. Мы гордимся, что помогли этой цели", – отметил чиновник.

Чиновник также поблагодарил грузинских военных, принявших участие в миссии, и почтил память погибших, отдавших жизнь за мир и безопасность в мире.