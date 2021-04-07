Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани. Обсудили, в частности, ситуацию на границах Украины.

Украинский чиновник проинформировал Залкалиани о дестабилизирующих действиях со стороны Кремля. В частности, об обострении Россией ситуации по безопасности на Донбассе и в Крыму.

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Кулеба обратил внимание и на то, что Россия не хочет подтвердить приверженность режиму прекращения огня. Зато активно наращивает войска у границ Украины.

Глава украинского МИД также отметил интенсивное распространение прокремлевской пропаганды, которая разжигает вражду и искажает действительность.

Ответ грузинского министра

Залкалиани также подтвердил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также заверил, что Грузия является солидарной с ней.

Он подчеркнул, что Грузия готова присоединиться к международной поддержке Украины для сдерживания агрессии России. И добавил, что речь идет о разных форматах.

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О чем еще общались

Кроме этого, министры иностранных дел также обсудили подготовку к Учредительному саммиту Крымской платформы, который состоится в Киеве. Его проведение запланировали на 23 августа.

Кулеба обратился к Залкалиани с просьбой посодействовать беспристрастному рассмотрению дела задержания яхты с украинцами Дьяченко и Хомичем – для их скорейшего освобождения.

Справка. Дьяченко и Хомича задержали еще в ноябре 2020 года. Их обвинили в якобы незаконном пересечении границы Грузии. Защита подчеркивает, что это не так.